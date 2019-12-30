2019-12-30T11:23:11+03:00
Общество

В Краснодаре снесли офисное здание

Объект был возведен без разрешительных документов
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре прошло аппаратное совещание в администрации города, которое провел глава краевого центра Евгений Первышов. На мероприятии рассмотрели исполнение бюджета текущего года, снос незаконных объектов на территории строительство канализационных сетей и замену магистрального водопровода по улице Казачьей.

Как сообщил начальник управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий, в Краснодаре на улице Мопр снесли трехэтажное офисное здание. Объект был возведен без разрешительных документов.

- Также сотрудники администрации подали исковое заявление о сносе строения в станице Елизаветинской по улице Степной. Собственник решил самостоятельно демонтировать объект, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

На прошлой неделе убрали 19 рекламных конструкций. В центральной части города сотрудники провели рейды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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