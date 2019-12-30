На курорте завершается масштабная реконструкция набережной реки Сочи
На курорте завершается масштабная реконструкция набережной реки Сочи. Работы были начаты 1 ноября по распоряжению главы города Алексея Копайгородского. Окончание намечено на 1 февраля.
Строители восстановили бетонные парапеты вдоль улиц Конституции и Чайковского, полностью заменили брусчатку, бордюры и плитку, была выделена велосипедная дорожка, которая подсвечивается от солнечной энергии специальной плиткой.
- В парке на улице Конституции установили анимационные фигуры из популярных советских и российских мультфильмов, было выполнено озеленение шести клумб и обновлена детская игровая зона, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
Накануне торжественно открыли новую спортивную площадку. В январе здесь планируется поменять наружное освещение. Также будет заменена брусчатка по улице Чайковского.
ИСТОЧНИК KP.RU