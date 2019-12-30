2019-12-30T11:44:43+03:00
Происшествия

На Кубани граждане Украины порыбачили почти на 1,7 млн рублей

У них изъяли лодку с двумя моторами и прибор навигации
Александра ПОДУШКО
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Фото: ПУ ФСБ России по краюФото: ПУ ФСБ России по краю
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Сотрудники ПУ ФСБ России по краю в районе острова Ейская коса задержали 4 граждан Украины. Они незаконно ловили рыбу в пятикилометровой прибрежной зоне Азовского моря.

У рыбаков изъяли лодку с двумя моторами и прибор навигации. В местах незаконной добычи нашли пять сетей общей протяженностью 375 метров. В них находилась рыба общей массой около тонны. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил свыше 1,7 млн рублей.

- В отношении граждан возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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