СЕГОДНЯ 12:05 2019-12-30T14:02:18+03:00

В Абинском районе парень украл с фермы двух коров Фото: Архив "КП"

Ущерб составил около 500 тысяч рублей

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В дежурную часть Абинского района обратился местный житель. Ночью с территории его фермерского хозяйства пропали две коровы. Животные были французской мясной породы. Ущерб составил около 500 тысяч рублей.

- Вскоре в рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ДПС остановили микроавтобус, в котором 19-летний житель Тимашевска перевозил коров. Молодого человека доставили в отдел полиции, а животных вернули владельцу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении 19-летнего жителя Тимашевска возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, на Кубани граждане Украины порыбачили почти на 1,7 млн рублей. У них изъяли лодку с двумя моторами и прибор навигации.

ИСТОЧНИК KP.RU