2019-12-30T14:02:18+03:00
Происшествия

В Абинском районе парень украл с фермы двух коров

Ущерб составил около 500 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Абинском районе парень украл с фермы двух коровВ Абинском районе парень украл с фермы двух коровФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В дежурную часть Абинского района обратился местный житель. Ночью с территории его фермерского хозяйства пропали две коровы. Животные были французской мясной породы. Ущерб составил около 500 тысяч рублей.

- Вскоре в рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ДПС остановили микроавтобус, в котором 19-летний житель Тимашевска перевозил коров. Молодого человека доставили в отдел полиции, а животных вернули владельцу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении 19-летнего жителя Тимашевска возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, на Кубани граждане Украины порыбачили почти на 1,7 млн рублей. У них изъяли лодку с двумя моторами и прибор навигации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
70 одаренных кубанских школьников получили губернаторские премии
На Кубани в ДТП погибли мужчина и женщина
В Краснодаре нашли 20-летнюю девушку, которая пропала по пути домой
Прибыль группы ВТБ за ноябрь 2019 года составила 17,8 млрд рублей
На Кубани выпал снег
На Кубани осудят мужчину, обвиняемого в похищении человека с целью вымогательства имущества
На Кубани полицейские помогли мужчине, которому стало плохо во время новогодней эстафеты
В Новороссийске открыли новый Центр творчества и ремесел
В Тимашевском районе водитель иномарки сбил пешеходов
Погорельцы из Темрюкского района получили новое жилье
На Кубани за сбыт кокаина под суд пойдет гражданин Республики Казахстан
В Абинском районе парень украл с фермы двух коров
На Кубани граждане Украины порыбачили почти на 1,7 млн рублей
На курорте завершается масштабная реконструкция набережной реки Сочи