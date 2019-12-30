СЕГОДНЯ 12:34 2019-12-30T12:34:31+03:00

На Кубани за сбыт кокаина под суд пойдет гражданин Республики Казахстан Фото: Архив "КП"

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Прокуратура региона направила в суд уголовное дело в отношении гражданина Республики Казахстан. Он обвиняется в сбыте кокаина на территории России (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

По версии следствия, 20 февраля 2017 года 33-летний житель Санкт-Петербурга в Новороссийске при помощи подозреваемого поместил 36 брикетов с кокаина в конструктивно-изменённую полость автомобиля «Шкода Октавия».

- В тот же день при проведении сотрудниками УФСБ России по краю оперативно-розыскных мероприятий, на участке автомобильной дороги «А-290 Новороссийск-Керчь» машину остановили, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

С 2017 года мужчина находился в федеральном розыске и был задержан в октябре 2019 года в Оренбургской области. Он пытался уехать из страны.

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд Новороссийска. Ему грозит от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU