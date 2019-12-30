2019-12-30T13:19:00+03:00
Звезды

В Новороссийске открыли новый Центр творчества и ремесел

В марте 2020 года приступят к ремонту фасада здания
Александра ПОДУШКО
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Фото: минкультуры краяФото: минкультуры края
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27 декабря в селе Большие Хутора состоялось торжественное открытие филиала Центра творчества и ремесел.

В июле 2017 года благодаря поддержке главы Новороссийска Игоря Дяченко администрацией города было приобретено здание бывшего сельского магазина. А в мае 2019 года в нем начали ремонт. Уже закончен 1 этап. На него было выделено более 2 миллионов рублей. В марте 2020 года начнется второй этап - ремонт здания снаружи.

- Теперь в клубе красивые и современные помещения, кабинеты и зал оборудованы современной техникой и всем необходимым для занятий в кружках и студиях, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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