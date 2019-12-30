На Кубани полицейские помогли мужчине, которому стало плохо во время новогодней эстафеты

СЕГОДНЯ 13:32 2019-12-30T13:32:48+03:00

Он упал на землю и стал задыхаться

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Старший лейтенант Александра Зинькова и младший сержант полиции Анна Маргаева были на дежурстве во время проведения «Забегов Дедов Морозов». Эстафета проходила в Ленинградском районе.

Девушки увидели, как одному из участников забега стало плохо. 30-летний мужчина упал на землю и стал задыхаться.

Полицейские оказали ему первую доврачебную помощь. Благодаря их грамотным и оперативным действиям удалось избежать серьезных последствий. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.

- Медики добавили, что у молодого человека понизился уровень инсулина в крови, это и стало причиной плохого самочувствия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU