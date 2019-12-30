2019-12-30T13:54:30+03:00
Происшествия

На Кубани осудят мужчину, обвиняемого в похищении человека с целью вымогательства имущества

Его задержали в Ставропольском крае
Александра ПОДУШКО
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На Кубани осудят мужчину, обвиняемого в похищении человека с целью вымогательства имуществаНа Кубани осудят мужчину, обвиняемого в похищении человека с целью вымогательства имуществаФото: Архив "КП"
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В Краснодарском крае заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Чечни.

По версии следствия, с 10 по 15 ноября 2018 года он совместно с младшим братом, а также двумя подельниками похитил из квартиры фитнес-тренера. Злоумышленники стали вымогать у потерпевшего свыше 37 миллионов рублей, поскольку он якобы был должен одному из сообщников.

- Также житель Чечни обвиняется в приобретении, хранении и перевозке поддельного водительского удостоверения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В период производства предварительного следствия мужчина скрылся и был объявлен в розыск, но его задержали в Ставропольском крае. Вину в инкриминируемых преступлениях злоумышленник не признал.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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