Прибыль группы ВТБ за ноябрь 2019 года составила 17,8 млрд рублей

СЕГОДНЯ 14:21 2019-12-30T14:21:31+03:00

За 2019 год она составит не менее 200 млрд рублей

Изменить размер текста: A A

Группа ВТБ объявила финансовые результаты за ноябрь и 11 месяцев 2019 года. В компании наблюдается существенный рост по чистой прибыли.

- В ноябре мы отмечаем продолжение тренда роста прибыльности основных операций на фоне улучшения чистой процентной маржи, замедления роста расходов, улучшения качества активов и дальнейшего укрепления структуры баланса. Чистая прибыль Группы за ноябрь 2019 года составила 17,8 млрд рублей, что соответствует возврату на капитал (ROE) 13,3%. Результаты ноября и 11 месяцев подтверждают наш прогноз по чистой прибыли за 2019 год в размере 200 млрд рублей, - отметил Дмитрий Олюнин, первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ.

По итогам 11 месяцев 2019 года группа ВТБ добилась сбалансированного роста ключевых балансовых показателей, продолжая, в соответствии со стратегией, делать акцент на розничном бизнесе и СМБ