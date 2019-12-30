2019-12-30T14:21:31+03:00
Экономика

Прибыль группы ВТБ за ноябрь 2019 года составила 17,8 млрд рублей

За 2019 год она составит не менее 200 млрд рублей
Сергей ПЕТРОВ
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Группа ВТБ объявила финансовые результаты за ноябрь и 11 месяцев 2019 года. В компании наблюдается существенный рост по чистой прибыли.

- В ноябре мы отмечаем продолжение тренда роста прибыльности основных операций на фоне улучшения чистой процентной маржи, замедления роста расходов, улучшения качества активов и дальнейшего укрепления структуры баланса. Чистая прибыль Группы за ноябрь 2019 года составила 17,8 млрд рублей, что соответствует возврату на капитал (ROE) 13,3%. Результаты ноября и 11 месяцев подтверждают наш прогноз по чистой прибыли за 2019 год в размере 200 млрд рублей, - отметил Дмитрий Олюнин, первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ.

По итогам 11 месяцев 2019 года группа ВТБ добилась сбалансированного роста ключевых балансовых показателей, продолжая, в соответствии со стратегией, делать акцент на розничном бизнесе и СМБ

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