2019-12-30T15:00:14+03:00
Общество

В Краснодаре нашли 20-летнюю девушку, которая пропала по пути домой

До этого она была у подруги
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Пропавшая Виктория Пастушенко нашлась.Пропавшая Виктория Пастушенко нашлась.
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20-летняя Виктория Пастушенко, о пропаже которой заявил муж, нашлась в Краснодаре. Напомним, супруг Дмитрий, который не дождался ее дома, забил тревогу и начал распространять сообщения в соцсетях.

- Она ушла вместе с подругой к ней в гости. Дом находится на улице Российской, - сообщал муж пропавшей. - В два часа ночи Вика ушла от нее, но куда - не сказала.

К счастью, спустя сутки девушка сама вышла на связь.

- С женой все в порядке, медицинская помощь ей не требуется. Благодарим всех, кто помогал искать, - подтвердил информацию «Комсомольской правде» - Кубань» супруг Виктории Дмитрий Шайбель.

Напомним, ранее сообщалось, что в Краснодаре разыскивают 53-летнего мужчину, пропавшего 10 дней назад. Поисковой отряд «Лиза Алерт» в Краснодарском крае подключился к поискам. Сейчас волонтеры рассылают объявления о пропаже мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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