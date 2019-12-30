70 одаренных кубанских школьников получили губернаторские премии

СЕГОДНЯ 15:18 2019-12-30T15:19:15+03:00

Младшему из ребят всего десять лет, а самые старшие уже оканчивают школу. Фото: администрация Краснодарского края.

Ежегодно их удостаиваются ученики с высокими результатами в области науки, техники, искусства и спорта

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Торжественная церемония прошла сегодня в мультимедийном парке «Россия – моя история». В мероприятии приняла участие вице-губернатор Анна Минькова.

Ежегодно самые талантливые школьники Кубани, добившиеся больших высот в разных областях, поощряются администрацией Краснодарского края. Сегодня памятные подарки и дипломы получили 70 лауреатов премии из разных муниципалитетов Кубани.

– Ваши достижения особенно ценны для нас, потому что в конечном итоге они формируют репутацию всего Краснодарского края. Для нас важно, чтобы регион в системе образования страны завоевывал первые места и был лидером, – отметила Анна Минькова, обращаясь к школьникам, их родителям и наставникам.

Из награжденных – победители и призеры всероссийской олимпиады школьников, всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» и всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее». Также победители и призеры межрегиональной олимпиады «Высшая проба», лауреаты Первенства России по олимпийским видам спорта и Летней спартакиаде обучающихся.

Младшему из ребят всего десять лет, а самые старшие уже оканчивают школу. С 2002 года премией губернатора были удостоены около 1,3 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU