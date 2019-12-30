2019-12-30T16:09:40+03:00
Общество

На предприятии в Туапсинском районе работникам задолжали зарплату на 15 миллионов рублей

Санаторий «Жемчужина» находится в состоянии банкротства
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского краяФото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края
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40 сотрудников бывшего ООО «Управляющая компания «Жемчужина», работавших в сфере туризма несколько месяцев не получали заработную плату.

- Организация находится в состоянии банкротства. При этом перед работниками санатория не исполнялись обязательства по выплате зарплаты, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Это выяснилось, когда ведомство провело проверку на предприятии.

Таким образом, накопился 15-миллионный долг.

Прокуратура в Туапсинском районе приняла меры, которые способствовали выплате задолженности по зарплате сотрудникам. Работники бывшего санатория получили деньги за три месяца - с октября по декабрь.

Задолженность погашена полностью.

Напомним, погорельцы из Темрюкского района получили новое жилье. На эти цели из резервного фонда краевой казны было выделено 29 млн рублей. Остальные погорельцы получат его в начале 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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