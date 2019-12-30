2019-12-30T16:23:31+03:00
Экономика

ВТБ открыл новый офис обслуживания в Геленджике

Это уже 34-я точка обслуживания клиентов региональной сети банка на Кубани
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Изменить размер текста:

Банк ВТБ открыл новый операционный офис в Геленджике. Он расположен рядом с центральной площадью города на ул. Горького/Октябрьская, д. 23/11. Это уже 34-я точка обслуживания клиентов региональной сети банка на Кубани.

В новом офисе можно взять кредит наличными, оформить дебетовую или кредитную карту, открыть вклад. Обслуживать клиентов будут три человека. Сотрудники фронт-линии помогут составить заявку на ипотеку, автокредит или рефинансирование действующих займов. Также в отделении находится комфортный зал ожидания с бесплатным wi-fi и круглосуточная зона самообслуживания. В ней установлены два современных банковских терминала. С их помощью жители города смогут снять или внести наличные на карту банка, совершить необходимые платежи и переводы.

Управляющий ВТБ в Краснодарском крае Виктор Тусиков подчеркнул: «Новый офис стал первым отделением ВТБ в Геленджике, где жители и гости города смогут получить квалифицированную консультацию и решить любой финансовый вопрос. Расширение сети точек продаж является одним из наших приоритетов. Наравне с этим мы уделяем особое внимание развитию дистанционных каналов обслуживания, что позволяет нашим клиентам при необходимости быть на связи с банком 24 часа в сутки».

Новый офис обслуживания будет работать по будням с 09.00 до 18.00 часов, в субботу – с 10.00 до 17.00.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани в руке у ребенка взорвалась петарда
Кубанские медики будут работать без перерыва на новогодние праздники
Краснодарский суд продлил арест «Доктору Франкенштейну» до 31 января
ВТБ открыл новый офис обслуживания в Геленджике
На предприятии в Туапсинском районе работникам задолжали зарплату на 15 миллионов рублей
70 одаренных кубанских школьников получили губернаторские премии
На Кубани в ДТП погибли мужчина и женщина
В Краснодаре нашли 20-летнюю девушку, которая пропала по пути домой
Прибыль группы ВТБ за ноябрь 2019 года составила 17,8 млрд рублей
На Кубани выпал снег
На Кубани осудят мужчину, обвиняемого в похищении человека с целью вымогательства имущества
На Кубани полицейские помогли мужчине, которому стало плохо во время новогодней эстафеты
В Новороссийске открыли новый Центр творчества и ремесел
В Тимашевском районе водитель иномарки сбил пешеходов
Погорельцы из Темрюкского района получили новое жилье
На Кубани за сбыт кокаина под суд пойдет гражданин Республики Казахстан
В Абинском районе парень украл с фермы двух коров
На Кубани граждане Украины порыбачили почти на 1,7 млн рублей
На курорте завершается масштабная реконструкция набережной реки Сочи