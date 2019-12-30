ВТБ открыл новый офис обслуживания в Геленджике

СЕГОДНЯ 16:23 2019-12-30T16:23:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Банк ВТБ открыл новый операционный офис в Геленджике. Он расположен рядом с центральной площадью города на ул. Горького/Октябрьская, д. 23/11. Это уже 34-я точка обслуживания клиентов региональной сети банка на Кубани.

В новом офисе можно взять кредит наличными, оформить дебетовую или кредитную карту, открыть вклад. Обслуживать клиентов будут три человека. Сотрудники фронт-линии помогут составить заявку на ипотеку, автокредит или рефинансирование действующих займов. Также в отделении находится комфортный зал ожидания с бесплатным wi-fi и круглосуточная зона самообслуживания. В ней установлены два современных банковских терминала. С их помощью жители города смогут снять или внести наличные на карту банка, совершить необходимые платежи и переводы.

Управляющий ВТБ в Краснодарском крае Виктор Тусиков подчеркнул: «Новый офис стал первым отделением ВТБ в Геленджике, где жители и гости города смогут получить квалифицированную консультацию и решить любой финансовый вопрос. Расширение сети точек продаж является одним из наших приоритетов. Наравне с этим мы уделяем особое внимание развитию дистанционных каналов обслуживания, что позволяет нашим клиентам при необходимости быть на связи с банком 24 часа в сутки».

Новый офис обслуживания будет работать по будням с 09.00 до 18.00 часов, в субботу – с 10.00 до 17.00.