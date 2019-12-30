2019-12-30T17:00:50+03:00
Общество

Краснодарский суд продлил арест «Доктору Франкенштейну» до 31 января

36-летнюю Алену Верди обвиняют в оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Алена Верди находится за решеткой с апреля.Алена Верди находится за решеткой с апреля.
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В понедельник, 30 декабря, в Ленинском районном суде Краснодара состоялось заседание о продлении меры пресечения «Доктору Франкенштейну». На этот раз все прошло без эксцессов.

- Арест обвиняемой был продлен. Алена Верди останется под стражей до 31 января включительно, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском краевом суде.

Ранее сообщалось, что в зале суда «Доктору Франкенштейну» стало плохо - обвиняемая упала в обморок. Как выяснилось, причиной тому могла стать голодовка, объявленная Аленой Верди месяц назад. Женщина настаивает на своей невиновности и считает, что ее права ущемлены из-за того, что с ней не проводили ни одного следственного эксперимента. А значит, по ее словам, ей необходимо изменить меру пресечения. Однако суд удовлетворил ходатайство следователя - женщина останется в СИЗО.

Напомним, пострадавшие от рук Алены Верди пациентки прошли судебно-медицинскую экспертизу. Ее результаты будут известны в конце января.

Обвиняемая в оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, считает, что ее пациентки пострадали из-за действий руководства краснодарской клиники «Эстетик мед».

- Я просто помешала им дальше проводить наркоз без допуска к обороту медицинских наркотических анальгетиков, поэтому нахожусь за решеткой, - уверена Алена Верди.

«Доктор Франкенштейн»: лжехирург уродовала своих пациенток.Её называют «доктором Франкенштейном». Ведь она изуродовала своих пациенток и превратила их жизнь в ад!

ИСТОЧНИК KP.RU

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