2019-12-30T17:30:59+03:00
Общество

Кубанские медики будут работать без перерыва на новогодние праздники

В праздничные дни их деятельность не будет останавливаться ни на минуту
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: "КП"Фото: "КП"
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Медики в Краснодарском края будут работать круглосуточно. В новогодние каникулы останавливаться работа медучреждений останавливаться не будет.

- По опыту предыдущих годов нам известно, что Новый год - это время обращений с пищевыми отравлениями, зубной болью, обострениями хронических заболеваний после праздников. Кроме того, нередко в больницы края поступают пострадавшие от травм из-за неосторожного обращения с пиротехникой. Спешим всех успокоить – получить медицинскую помощь граждане смогут и в выходные дни, и даже в новогоднюю ночь, - пояснили в пресс-службе минздрава Краснодарского края.

Работа в больницах региона не будет останавливаться ни один день.

Взрослые и детские поликлиники на Кубани будут работать с 31 декабря по 8 января без выходных, но по сокращенному графику: с 8.00 до 16.00. Кабинеты неотложной помощи будут работать в 2 смены с 8.00 до 14.00 и с 14.00 до 20.00.

В поликлиниках прием будут вести дежурные врачи-терапевты и педиатры. Будут работать процедурные кабинеты.

В дни новогодних праздников горячая линия минздрава Кубани также продолжит работу в круглосуточном режиме.

С 1 по 8 января телефонные обращения жителей принимает колл-центр по телефону 8-800-2000-366.

Травмпункту и вовсе не планируют менять время работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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