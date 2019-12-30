Кубанские медики будут работать без перерыва на новогодние праздники
Медики в Краснодарском края будут работать круглосуточно. В новогодние каникулы останавливаться работа медучреждений останавливаться не будет.
- По опыту предыдущих годов нам известно, что Новый год - это время обращений с пищевыми отравлениями, зубной болью, обострениями хронических заболеваний после праздников. Кроме того, нередко в больницы края поступают пострадавшие от травм из-за неосторожного обращения с пиротехникой. Спешим всех успокоить – получить медицинскую помощь граждане смогут и в выходные дни, и даже в новогоднюю ночь, - пояснили в пресс-службе минздрава Краснодарского края.
Работа в больницах региона не будет останавливаться ни один день.
Взрослые и детские поликлиники на Кубани будут работать с 31 декабря по 8 января без выходных, но по сокращенному графику: с 8.00 до 16.00. Кабинеты неотложной помощи будут работать в 2 смены с 8.00 до 14.00 и с 14.00 до 20.00.
В поликлиниках прием будут вести дежурные врачи-терапевты и педиатры. Будут работать процедурные кабинеты.
В дни новогодних праздников горячая линия минздрава Кубани также продолжит работу в круглосуточном режиме.
С 1 по 8 января телефонные обращения жителей принимает колл-центр по телефону 8-800-2000-366.
Травмпункту и вовсе не планируют менять время работы.
ИСТОЧНИК KP.RU