2019-12-30T18:32:56+03:00
Происшествия

На Кубани в руке у ребенка взорвалась петарда

Трагедия произошла в станице Староминская
Ева МУР@kp_kuban
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Инцидент произошел сегодня, 30 декабря, в станице Староминская. Школьник поджёг петарду и не успел бросить ее на землю. Она взорвалась в руке ребенка.

- Сообщение на пульт спасателей поступило около пяти вечера, - сообщили "КП" - "Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Мальчика доставили в центральную районную больницу. Состояние его уточняется.

Напомним, сегодня, 30 декабря, в мэрии Краснодара наградили воспитателя и медсестру детского сада #24 за спасение годовалого мальчика. Елена Науменко услышала странный храп во время дневного сна в ясельной группе и обнаружила бездыханного воспитанника. Она вызвала медработника, скорую, а затем вместе с медсестрой реанимировала ребенка. К тому моменту, когда медики прибыли в детсад, сердце малыша вновь билось. Сейчас они выясняют, что стало причиной внезапной остановки дыхания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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