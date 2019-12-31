В Адыгее открыли новую развязку и подъездную дорогу к Майкопу

СЕГОДНЯ 08:17 2019-12-31T08:17:08+03:00

Строительство продолжится и в 2020 году

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В Адыгее открыли новый участок подъездной дороги к Майкопу и крупную развязку на трассе со стороны Краснодара. Первые автомобили по ним проехали 30 декабря. В будущем эти объекты соединят, они станут частью объезда столицы республики, который примет на себя весь транзитный транспорт.

- На десятикилометровом отрезке трассы построены три транспортные развязки, организовано движение по четырем полосам, смонтировано освещение и шумозащитные экраны возле населенных пунктов, информационные табло для водителей. Параметры дороги соответствуют первой категории. Стоимость объекта составила почти 4 млрд рублей, - сообщают в пресс-службе республики Адыгея.

А новый путепровод соединит действующую трассу с новой дорогой в сторону поселка Северный. Летом 2020 года откроется развязка в районе Кужорского переезда. Кроме того, продолжится строительство дороги к хутору Пролетарский. Общая протяженность объезда составит 26,4 км.

ИСТОЧНИК KP.RU