Около ноля: Дождь и мокрый снег ждут жителей Краснодарского края в новогоднюю ночь

СЕГОДНЯ 08:28 2019-12-31T08:28:59+03:00

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В канун нового года во многих районах Краснодарского края прошли дожди с мокрым снегом. Синоптики обещают, что похожая погода ждет регион и в новогоднюю ночь.

2020-й год начнется с дождей, мокрого снега и снега, а местами сильного. Ненастная погода может доставить неудобства водителям – ожидается гололедица, при этом порывы ветра будут достигать 12-17 м/c.

- Температура воздуха 1 января ночью +3…-2, днем от 2 до 7 градусов выше ноля. 2 января от 0 до -5 ночью, днем от 0 до +5. На Черноморском побережье временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на северный, северо-восточный 6-11 м/с, - сообщают в Краснодарском гидрометцентре.

При этом на побережье обойдется без заморозков. Первого января днем воздух прогреется до +12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU