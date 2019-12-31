В Краснодаре с 31 декабря отменили четыре автобусных маршрута, еще пять изменили схемы движения

СЕГОДНЯ 09:08 2019-12-31T09:08:02+03:00

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В последний день 2019 года произошли серьезные изменения в городской маршрутной сети Краснодара. Отменили четыре автобусных маршрута, еще пять изменили схемы движения. При этом маршрут №4 перешел на обслуживание КТТУ, теперь по нему будут ходить большие автобусы.

- Основная причина прекращения работы четырех автобусов — большое дублирование другими маршрутами. Корректировки по пяти действующим маршрутам направлены на усовершенствование пути следования для удобства пассажиров, - сообщают в администрации Краснодара.

С 31 декабря отменены автобусы № 32 «Юбилейный микрорайон — ул. 3-я Трудовая», № 68 «НСТ „Градостроитель“ — станица Елизаветинская», № 74 «НСТ „Речник“ — станица Елизаветинская», № 183А «Поселок Березовый — станица Елизаветинская, ул. Восточная».

С 31 декабря изменился маршрут автобуса № 4, теперь он будет ходить по прямой по улице Дальней. А «пазики» заменят большие автобусы КТТУ.

Маршрут 38 меняется в районе улицы Александры Приймак. 51 маршрут теперь ходит по улицам Российской, Тепличной, 2-я Тверская и Комарова. Маршрут автобуса 121А сокращен до улицы Гаврилова. Исключается участок от улицы Гаврилова до поселка Плодородного. На 155А теперь работают 12 автобусов, интервал составит 15-20 минут. Маршрут ходит от НСТ «Кубанская Нива», по станице Елизаветинской, далее через гипермаркет «Лента», по улицам Красных Партизан, Гаврилова, Гаражной, Дальней до МЦ «Красная Площадь».

ИСТОЧНИК KP.RU