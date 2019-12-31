Фонтаны в парке Галицкого отключат до весны с 1 января

СЕГОДНЯ 10:04 2019-12-31T10:04:22+03:00

Есть еще один день, чтобы успеть сфотографироваться с водными достопримечательностями

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В парке Галицкого в Краснодаре открылась четвертая очередь, которая поразила своих гостей экзотическими растениями, зеркальным бассейном, водопадами и фонтанами. Возможность сделать яркие фотографии есть еще 31 декабря, с 1 января фонтаны отключат.

- Мои фонтаны и водные просторы заснут с 1 января и до наступления теплых солнечных весенних дней. У вас еще есть денек, чтобы успеть застать бодрые потоки, - сообщает официальная страница парка «Краснодар» в Instagram.

Новая очередь парка занимает площадь шесть гектар, где ранее располагались футбольные поля академии «Краснодара». На этой территории появились пять километров дорожек, 20 новых видов растений и пять водных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU