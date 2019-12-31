Новый год на площади: В Краснодаре праздничная программа продлится до 0:30 1 января

СЕГОДНЯ 09:52 2019-12-31T09:52:58+03:00

Общественный транспорт будет ходить до 1:30

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Традиционно тысячи жителей и гостей Краснодара встречают новый год на Главной городской площади. Праздничная театрализованная программа начнется в 22:30 31 декабря и продолжится до 0:30 1 января.

На сцене выступят солисты и балет Музыкального шоу-театра «Премьера», народная артистка России Раиса Гончарова, вокально-хореографический ансамбль «Родник» и, конечно, Дед Мороз и Снегурочка. Ведущие – режиссер Дворца искусств «Премьера» Жанна Пономарева и актер Молодежного театра Илья Сердюков.

Ровно в полночь начнется новогодний фейерверк. Общественный транспорт в Краснодаре в новогоднюю ночь будет работать до 1:30.

ИСТОЧНИК KP.RU