Новый год на площади: В Краснодаре праздничная программа продлится до 0:30 1 января
Традиционно тысячи жителей и гостей Краснодара встречают новый год на Главной городской площади. Праздничная театрализованная программа начнется в 22:30 31 декабря и продолжится до 0:30 1 января.
На сцене выступят солисты и балет Музыкального шоу-театра «Премьера», народная артистка России Раиса Гончарова, вокально-хореографический ансамбль «Родник» и, конечно, Дед Мороз и Снегурочка. Ведущие – режиссер Дворца искусств «Премьера» Жанна Пономарева и актер Молодежного театра Илья Сердюков.
Ровно в полночь начнется новогодний фейерверк. Общественный транспорт в Краснодаре в новогоднюю ночь будет работать до 1:30.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»