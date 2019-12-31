2019-12-31T15:46:06+03:00
Общество

В Новороссийске застройщика приговорили к 7,5 годам заключения за хищение 887 млн рублей у дольщиков

Приговор в законную силу пока не вступил
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: ЦИАНФото: ЦИАН
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В Новороссийске вынесли приговор застройщику ЖК «Посейдон». Мужчину признали виновным в мошенничестве и невыплате заработной платы. Размер похищенных у дольщиков средств составил 887 млн рублей.

- От преступных действий подсудимого пострадали жители регионов России: Московской, -Магаданской, Сахалинской, Кемеровской областей, Краснодарского, Красноярского, Хабаровского краев и других. Потерпевшими признано более 400 человек, сумма ущерба составила для каждого из них от 1,6 млн рублей до 3,8 млн рублей, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Кроме того, полгода 43 сотрудника его компании не получали зарплату, хотя предприятие имело возможность рассчитаться с ними. Подсудимый свою вину не признал, но суд приговорил застройщика к 7,5 годами в колонии общего режима со штрафом 100 тысяч рублей.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших, на имущество осужденного наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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