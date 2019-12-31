2019-12-31T13:02:46+03:00
Общество

В Краснодаре пьяный житель Калужской области устроил стрельбу в Юбилейном микрорайоне

Пытаясь скрыться, он попал в ДТП
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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В Юбилейном микрорайоне Краснодара задержали нарушителя общественного порядка. Нетрезвый мужчина устроил стрельбу на аллее проспекта Чекистов. Очевидцы вызвали на место полицию.

Однако мужчина решил скрыться, сел в Mercedes и врезался в грузовик, после чего его задержали.

Уличным стрелком оказался 34-летний уроженец Калужской области. В его машине нашли два травматических пистолета и охотничий карабин «Сайга». Задержанный рассказал, что он просто уже начал отмечать встречу 2020 года.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за хулиганство и незаконном обороте оружия. Назначена экспертиза, - рассказали в ГУ МВД Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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