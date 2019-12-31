В Геленджике и Краснодаре 1 января пройдут новогодние забеги

СЕГОДНЯ 10:25 2019-12-31T10:25:26+03:00

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В первый день 2020 года в Краснодаре и Геленджике пройдут новогодние забеги. В краевом центре жители соберутся в 10 часов утра на улице Красной. А на курорте старт намечен на приморской набережной.

Длина дистанции символична. В честь Нового года жители и гости городов пробегут 2020 метров или 20 километров на выбор.

- Местом старта и финиша станет площадка по ул. Красной, 20, в районе пересечения с ул. Комсомольской. Сбор участников и регистрация начнется с 10 утра, там же будет организована выдача стартовых пакетов. Инструкторы бегового клуба TopLigaClub в 10:40 проведут разминку, помогут настроиться и выбрать дистанцию. Каждый из любителей бега в первое утро Нового года сможет выбрать для себя посильную нагрузку. Время старта — 11:00, - сообщает администрация Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU