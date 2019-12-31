На Кубани рыбинспектор Краснодарского водохранилища попался на взятке внедорожником
Сотрудники полиции задержали за взятку рыбинспектора Краснодарского водохранилища. Мужчина получил внедорожник стоимостью более 200 тысяч рублей за то, чтобы обеспечить покровительство незаконной рыбалке без документов на участке.
- Подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере задержан при силовой поддержке ОМОН Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. В настоящее время мужчина дал признательные показания. По месту работы подозреваемого проведены следственные действия, - сообщают в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.
Возбуждено уголовное дело о получении взятки должностным лицом в крупном размере.
ИСТОЧНИК KP.RU