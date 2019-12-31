2019-12-31T12:17:50+03:00
Общество

На Кубани рыбинспектор Краснодарского водохранилища попался на взятке внедорожником

Возбуждено уголовное дело
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: УТ МВД России по ЮФОФото: УТ МВД России по ЮФО
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Сотрудники полиции задержали за взятку рыбинспектора Краснодарского водохранилища. Мужчина получил внедорожник стоимостью более 200 тысяч рублей за то, чтобы обеспечить покровительство незаконной рыбалке без документов на участке.

- Подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере задержан при силовой поддержке ОМОН Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. В настоящее время мужчина дал признательные показания. По месту работы подозреваемого проведены следственные действия, - сообщают в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.

Возбуждено уголовное дело о получении взятки должностным лицом в крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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