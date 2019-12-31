Салют на Новый год 2020 в Краснодаре

СЕГОДНЯ 11:24 2019-12-31T11:24:26+03:00

Где и во сколько в Краснодаре будет салют в новогоднюю ночь

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31 декабря основной праздничной территорией краевого центра станет Главная городская площадь. Именно здесь состоится большое музыкальное представление и будет запущен новогодний салют.

- Новогодний фейерверк прогремит в первые минуты 2020 года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Жители и гости города увидят сотни разноцветных залпов, запущенных в небо. Праздничный салют продлится около пяти минут.

После фейерверка на площади продолжится новогодний концерт.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в канун Нового года — 31 декабря в 22:30 на Главной городской площади для всех краснодарцев и гостей города пройдет большое музыкальное представление, подготовленное артистами ТО «Премьера».

А медики в Краснодарском края будут работать круглосуточно. В новогодние каникулы останавливаться работа медучреждений останавливаться не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU