Салют на Новый год 2020 в Краснодаре
31 декабря основной праздничной территорией краевого центра станет Главная городская площадь. Именно здесь состоится большое музыкальное представление и будет запущен новогодний салют.
- Новогодний фейерверк прогремит в первые минуты 2020 года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Жители и гости города увидят сотни разноцветных залпов, запущенных в небо. Праздничный салют продлится около пяти минут.
После фейерверка на площади продолжится новогодний концерт.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что в канун Нового года — 31 декабря в 22:30 на Главной городской площади для всех краснодарцев и гостей города пройдет большое музыкальное представление, подготовленное артистами ТО «Премьера».
А медики в Краснодарском края будут работать круглосуточно. В новогодние каникулы останавливаться работа медучреждений останавливаться не будет.
ИСТОЧНИК KP.RU