2019-12-31T13:54:07+03:00
Происшествия

На Кубани три человека погибли в ДТП на встречке

Авария произошла 31 декабря в Тихорецком районе
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Три человека стали жертвами столкновения Рено Логан и ВАЗ-2106 в Тихорецком районе. Авария произошла утром 31 декабря на подъезде к станице Еремизино-Борисовская.

По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с отечественным авто.

- В результате аварии погибли водитель и пассажир Рено, а также пассажир ВАЗ, - сообщили в УГИБДД Краснодарского края.

Еще три человека – пассажир иномарки, водитель и пассажиры «Жигулей» находятся в больнице, двое из них в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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