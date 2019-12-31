2019-12-31T14:01:48+03:00
Общество

На время новогодних каникул Гуамское ущелье открыто для пеших прогулок

Бесплатный маршрут можно пройти до 11:30 10 января
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: министерство курортов Краснодарского краяФото: министерство курортов Краснодарского края
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Одна из самых интересных достопримечательностей Апшеронского района – Гуамское ущелье открыто для пеших прогулок на время новогодних каникул. Туристический маршрут открыт для всех желающих до 11:30 10 января.

– У туристов есть уникальная возможность прогуляться пешком по ущелью, полюбоваться природой и подышать целебным горным воздухом. Для удобства отдыхающих, которые предпочитают вечерние прогулки, вся пешая трасса ущелья дополнительно освещена фонарями, – сообщают в министерстве курортов, туризма и олимпийского населения Кубани.

При этом будет приостановлена работа узкоколейной железной дороги, которая пролегает по ущелье. На входе посетители могут прокатиться на троллее, а также попробовать свои силы на скалодроме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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