На время новогодних каникул Гуамское ущелье открыто для пеших прогулок

СЕГОДНЯ 14:01 2019-12-31T14:01:48+03:00

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Одна из самых интересных достопримечательностей Апшеронского района – Гуамское ущелье открыто для пеших прогулок на время новогодних каникул. Туристический маршрут открыт для всех желающих до 11:30 10 января.

– У туристов есть уникальная возможность прогуляться пешком по ущелью, полюбоваться природой и подышать целебным горным воздухом. Для удобства отдыхающих, которые предпочитают вечерние прогулки, вся пешая трасса ущелья дополнительно освещена фонарями, – сообщают в министерстве курортов, туризма и олимпийского населения Кубани.

При этом будет приостановлена работа узкоколейной железной дороги, которая пролегает по ущелье. На входе посетители могут прокатиться на троллее, а также попробовать свои силы на скалодроме.

ИСТОЧНИК KP.RU