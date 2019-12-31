Старт продаж единого ски-пасса на горнолыжных курортах Сочи перенесли из-за нехватки снега
В Сочи перенесли старт продаж единого ски-пасса, который должен объединить инфраструктуру всех горнолыжных курортов. Причиной тому стала слишком теплая погода, сейчас снег есть только на высотах от 1500-2000 метров.
- Именно по этой причине мы не можем предложить гостям курортов воспользоваться услугой единого ски-пасса до наступления благоприятных погодных условий, - объяснили в администрации курортов. – Принято решение перенести старт продажи единого ски-пасса до открытия максимального количества трасс на всех трех курортах горного кластера Сочи.
Тем не менее в горах Сочи уже начал работу бесплатный ски-бас, на котором можно перемещаться между курортами и попасть в поселок Красная Поляна.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»