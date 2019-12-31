2019-12-31T14:58:40+03:00
Общество

Старт продаж единого ски-пасса на горнолыжных курортах Сочи перенесли из-за нехватки снега

Но бесплатный ски-бас уже курсирует на Красной Поляне
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Красная ПолянаКрасная Поляна
Изменить размер текста:

В Сочи перенесли старт продаж единого ски-пасса, который должен объединить инфраструктуру всех горнолыжных курортов. Причиной тому стала слишком теплая погода, сейчас снег есть только на высотах от 1500-2000 метров.

- Именно по этой причине мы не можем предложить гостям курортов воспользоваться услугой единого ски-пасса до наступления благоприятных погодных условий, - объяснили в администрации курортов. – Принято решение перенести старт продажи единого ски-пасса до открытия максимального количества трасс на всех трех курортах горного кластера Сочи.

Тем не менее в горах Сочи уже начал работу бесплатный ски-бас, на котором можно перемещаться между курортами и попасть в поселок Красная Поляна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи открыли горячую линию по вопросам вывоза мусора
В Сочи из-за пожара эвакуировали девять человек
В аэропорту Краснодара расширят зону ожидания вылета и бизнес-зал
Губернатор Кубани и председатель ЗСК поздравили жителей края с наступающим Новым годом
В Сочи в новогоднюю ночь на площади Флага выступит Митя Фомин
В Сочи 31 декабря ожидаются смерчи над Черным морем
В Новороссийске застройщика приговорили к 7,5 годам заключения за хищение 887 млн рублей у дольщиков
Роман Березовский покинул ФК «Сочи»
Старт продаж единого ски-пасса на горнолыжных курортах Сочи перенесли из-за нехватки снега
На время новогодних каникул Гуамское ущелье открыто для пеших прогулок
На Кубани три человека погибли в ДТП на встречке
В Краснодаре пьяный житель Калужской области устроил стрельбу в Юбилейном микрорайоне
На Кубани рыбинспектор Краснодарского водохранилища попался на взятке внедорожником
Салют на Новый год 2020 в Краснодаре
В Геленджике и Краснодаре 1 января пройдут новогодние забеги
Фонтаны в парке Галицкого отключат до весны с 1 января
Новый год на площади: В Краснодаре праздничная программа продлится до 0:30 1 января
В Краснодаре с 31 декабря отменили четыре автобусных маршрута, еще пять изменили схемы движения
Около ноля: Дождь и мокрый снег ждут жителей Краснодарского края в новогоднюю ночь
В Адыгее открыли новую развязку и подъездную дорогу к Майкопу