Старт продаж единого ски-пасса на горнолыжных курортах Сочи перенесли из-за нехватки снега

СЕГОДНЯ 14:58 2019-12-31T14:58:40+03:00

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В Сочи перенесли старт продаж единого ски-пасса, который должен объединить инфраструктуру всех горнолыжных курортов. Причиной тому стала слишком теплая погода, сейчас снег есть только на высотах от 1500-2000 метров.

- Именно по этой причине мы не можем предложить гостям курортов воспользоваться услугой единого ски-пасса до наступления благоприятных погодных условий, - объяснили в администрации курортов. – Принято решение перенести старт продажи единого ски-пасса до открытия максимального количества трасс на всех трех курортах горного кластера Сочи.

Тем не менее в горах Сочи уже начал работу бесплатный ски-бас, на котором можно перемещаться между курортами и попасть в поселок Красная Поляна.

ИСТОЧНИК KP.RU