Роман Березовский покинул ФК «Сочи»

СЕГОДНЯ 15:27 2019-12-31T15:27:02+03:00

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Исполняющий обязанности главного тренера ФК «Сочи» Роман Березовский покинул клуб. Он занял пост на мостике команды после отставки Александра Точилина. Клуб поблагодарил специалиста за работу и пожелал удачи в тренерской карьере.

— Для меня это было незабываемое время! Самые лучшие воспоминания о людях и о городе! Если будет возможность, обязательно буду приезжать в Сочи! Наилучшие пожелания всем! Большое желание, чтобы людей на стадионе становилось все больше, а игра и результаты все лучше и лучше! С наступающим, сочинцы! – обратился к болельщикам Березовский.

В начале 2020 года с ФК «Сочи» начнет работать 53-летний специалист Владимир Федотов. Соглашение с ним рассчитано на 2,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU