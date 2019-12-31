Роман Березовский покинул ФК «Сочи»
Исполняющий обязанности главного тренера ФК «Сочи» Роман Березовский покинул клуб. Он занял пост на мостике команды после отставки Александра Точилина. Клуб поблагодарил специалиста за работу и пожелал удачи в тренерской карьере.
— Для меня это было незабываемое время! Самые лучшие воспоминания о людях и о городе! Если будет возможность, обязательно буду приезжать в Сочи! Наилучшие пожелания всем! Большое желание, чтобы людей на стадионе становилось все больше, а игра и результаты все лучше и лучше! С наступающим, сочинцы! – обратился к болельщикам Березовский.
В начале 2020 года с ФК «Сочи» начнет работать 53-летний специалист Владимир Федотов. Соглашение с ним рассчитано на 2,5 года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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