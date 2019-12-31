В Сочи 31 декабря ожидаются смерчи над Черным морем
Экстренное предупреждение действует до конца дня
Смерчи над Черным морем
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31 декабря в Сочи объявлено экстренное предупреждение. На участке от Магри до Веселого ожидается формирование смерчей над Черным морем.
Жителям и гостям прибрежной линии Сочи рекомендуют придерживаться мер предосторожности и не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.
В случае происшествий следует звонить с мобильных телефонов по номеру 112.
ИСТОЧНИК KP.RU
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