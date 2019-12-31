В Сочи в новогоднюю ночь на площади Флага выступит Митя Фомин
У жителей и гостей Сочи есть возможность встретить Новый год под открытым небом. На площади Флага в 23:00 31 декабря пройдет театрализованное, световое и ледовое шоу, а затем – дискотека. На сцену выйдет Митя Фомин, а в полночь прогремит праздничный салют.
Насыщенная программа ждет отдыхающих на горнолыжных курорта. На сцене площади Роза выступят музыканты из рок-группы «Моральный кодекс».
А на курорте «Красная Поляна» для празднования Нового года будет оборудована сцена в парке Времена года, здесь выступят музыканты из кавер-группы «Дикие» и группы Snow girls.
ИСТОЧНИК KP.RU
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