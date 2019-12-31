2019-12-31T16:47:14+03:00
Общество

Губернатор Кубани и председатель ЗСК поздравили жителей края с наступающим Новым годом

Вениамин Кондратьев пообещал продолжить строительство школ, детских садов и спортивных комплексов
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Фото пресс-службы администрации Краснодарского краяФото пресс-службы администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

В канун Нового года власти региона обратились к жителям Краснодарского края. Губернатор Вениамин Кондратьев отметил вклад каждого в развитие Кубани.

– И я хочу сказать слова благодарности каждому из вас. За ваш труд и любовь к родному краю. За ваши личные успехи – на работе, в учебе, спорте, науке. Все вместе мы делаем наш регион лучше, крепче, красивее, – сказал Вениамин Кондратьев.

Глава региона рассказал о рекордном урожае хлеба и хороших темпах строительства социальных объектов.

– Школы, детские сады, спортивные комплексы нужны в каждом городе и районе, в станице и даже самом отдаленном хуторе. И мы будем их строить, – акцентировал губернатор.

Вениамин Кондратьев также пожелал жителям края крепкого здоровья, мира и благополучия.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко в своем обращении отметил, что уходящий 2019-й был продуктивным, и от наступающего года мы ждем оправдания надежд.

- От всей души желаю каждому крепкого здоровья, бодрости духа, хорошего настроения, новых сил и энергии, чтобы воплотить в жизнь все задуманное, реализовать самые смелые планы, исполнить мечты тех, кто вам дорог. Успехов во всех начинаниях и всего самого наилучшего в Новом 2020 году! – поздравил жителей края Юрий Бурлачко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи открыли горячую линию по вопросам вывоза мусора
В Сочи из-за пожара эвакуировали девять человек
В аэропорту Краснодара расширят зону ожидания вылета и бизнес-зал
Губернатор Кубани и председатель ЗСК поздравили жителей края с наступающим Новым годом
В Сочи в новогоднюю ночь на площади Флага выступит Митя Фомин
В Сочи 31 декабря ожидаются смерчи над Черным морем
В Новороссийске застройщика приговорили к 7,5 годам заключения за хищение 887 млн рублей у дольщиков
Роман Березовский покинул ФК «Сочи»
Старт продаж единого ски-пасса на горнолыжных курортах Сочи перенесли из-за нехватки снега
На время новогодних каникул Гуамское ущелье открыто для пеших прогулок
На Кубани три человека погибли в ДТП на встречке
В Краснодаре пьяный житель Калужской области устроил стрельбу в Юбилейном микрорайоне
На Кубани рыбинспектор Краснодарского водохранилища попался на взятке внедорожником
Салют на Новый год 2020 в Краснодаре
В Геленджике и Краснодаре 1 января пройдут новогодние забеги
Фонтаны в парке Галицкого отключат до весны с 1 января
Новый год на площади: В Краснодаре праздничная программа продлится до 0:30 1 января
В Краснодаре с 31 декабря отменили четыре автобусных маршрута, еще пять изменили схемы движения
Около ноля: Дождь и мокрый снег ждут жителей Краснодарского края в новогоднюю ночь
В Адыгее открыли новую развязку и подъездную дорогу к Майкопу