Губернатор Кубани и председатель ЗСК поздравили жителей края с наступающим Новым годом

СЕГОДНЯ 16:47 2019-12-31T16:47:14+03:00

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В канун Нового года власти региона обратились к жителям Краснодарского края. Губернатор Вениамин Кондратьев отметил вклад каждого в развитие Кубани.

– И я хочу сказать слова благодарности каждому из вас. За ваш труд и любовь к родному краю. За ваши личные успехи – на работе, в учебе, спорте, науке. Все вместе мы делаем наш регион лучше, крепче, красивее, – сказал Вениамин Кондратьев.

Глава региона рассказал о рекордном урожае хлеба и хороших темпах строительства социальных объектов.

– Школы, детские сады, спортивные комплексы нужны в каждом городе и районе, в станице и даже самом отдаленном хуторе. И мы будем их строить, – акцентировал губернатор.

Вениамин Кондратьев также пожелал жителям края крепкого здоровья, мира и благополучия.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко в своем обращении отметил, что уходящий 2019-й был продуктивным, и от наступающего года мы ждем оправдания надежд.

- От всей души желаю каждому крепкого здоровья, бодрости духа, хорошего настроения, новых сил и энергии, чтобы воплотить в жизнь все задуманное, реализовать самые смелые планы, исполнить мечты тех, кто вам дорог. Успехов во всех начинаниях и всего самого наилучшего в Новом 2020 году! – поздравил жителей края Юрий Бурлачко.

ИСТОЧНИК KP.RU