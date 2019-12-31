2019-12-31T17:03:31+03:00
Общество

В аэропорту Краснодара расширят зону ожидания вылета и бизнес-зал

Перемены коснутся терминала внутренних авиалиний
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Аэропорт КраснодарАэропорт Краснодар
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Пока в Краснодаре только готовится проект нового здания аэропорта, который планируют открыть к 2023 году, существующий терминал внутренних авиалиний ждут перемены уже в 2020 году.

К началу высокого сезона планируют расширить зону ожидания вылета на 250 квадратных метров и перенести бизнес-зал на второй этаж.

- Кроме этого, в новом году в терминале внутренних линий планируется дополнительно установить три стойки регистрации, таким образом, их станет 19, оборудовать дополнительную линию паспортного контроля и предполетного досмотра, что повысит пропускную способность участка и сократит время прохождения процедур, - сообщают в пресс-службе аэропорта Краснодар.

При этом новый бизнес-зал, рассчитанный на 100 пассажиров, разместится на втором этаже. В нем предусмотрена фуршетная линия, душевые кабины, массажные кресла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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