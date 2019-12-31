В Сочи из-за пожара эвакуировали девять человек

СЕГОДНЯ 18:03 2019-12-31T18:03:55+03:00

По предварительным данным, никто не пострадал

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31 декабря в Хостинском районе Сочи на улице Шоссейной произошел крупный пожар. Сообщение о ЧП поступило диспетчерам в 15:49.

Уже через 10 минут на место прибыли первые пожарные подразделения. Огнем был охвачен одноэтажный дом. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

- В тушении задействовано 7 единиц техники и 24 человека личного состава. Предварительно погибших пострадавших нет. В 16:40 ликвидировано открытое горение, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края.

В экстренном ведомстве уточнили, что из здания эвакуировали девять человек, подано пять стволов «Дельта».

ИСТОЧНИК KP.RU