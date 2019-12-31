В Сочи из-за пожара эвакуировали девять человек
31 декабря в Хостинском районе Сочи на улице Шоссейной произошел крупный пожар. Сообщение о ЧП поступило диспетчерам в 15:49.
Уже через 10 минут на место прибыли первые пожарные подразделения. Огнем был охвачен одноэтажный дом. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.
- В тушении задействовано 7 единиц техники и 24 человека личного состава. Предварительно погибших пострадавших нет. В 16:40 ликвидировано открытое горение, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края.
В экстренном ведомстве уточнили, что из здания эвакуировали девять человек, подано пять стволов «Дельта».
ИСТОЧНИК KP.RU
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