2019-12-31T18:03:55+03:00
Общество

В Сочи из-за пожара эвакуировали девять человек

По предварительным данным, никто не пострадал
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото ГУ МЧС России по Краснодарскому краюФото ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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31 декабря в Хостинском районе Сочи на улице Шоссейной произошел крупный пожар. Сообщение о ЧП поступило диспетчерам в 15:49.

Уже через 10 минут на место прибыли первые пожарные подразделения. Огнем был охвачен одноэтажный дом. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

- В тушении задействовано 7 единиц техники и 24 человека личного состава. Предварительно погибших пострадавших нет. В 16:40 ликвидировано открытое горение, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края.

В экстренном ведомстве уточнили, что из здания эвакуировали девять человек, подано пять стволов «Дельта».

ИСТОЧНИК KP.RU

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