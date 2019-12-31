В Сочи открыли горячую линию по вопросам вывоза мусора

СЕГОДНЯ 19:06 2019-12-31T19:06:23+03:00

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В Сочи с 1 января начинает работу единый региональный оператор по вывозу отходов. Более 50 машин уже выехали на улицы в тестовом режиме на центральные улицы курорта, остальную технику компания уже принимает у муниципальной организации.

- Мы полностью приступим к работе в 5 утра 1 января. Будем работать не в две, а в три смены, все объемы вывезем в срок, - заверил генеральный директор АО «Крайжилкомресурс» Валерий Дробот.

Жителям Сочи не придется перезаключать договоры, новые документы будут подписаны автоматически в феврале с оплатой первых квитанций. Первые месяцы при переходе будут работать несколько мусороуборочных компаний.

По вопросам вывоза мусора горожане могут звонить по одному из четырех телефонов горячей линии: +79001774197, +79002488505, +79881852232, +79881853133.

ИСТОЧНИК KP.RU