Новый год на Главной городской площади Краснодара: как это было

1 Янв. 2020 2020-01-01T10:15:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Театрализованную программу открыли артисты творческого объединения «Премьера». Концерт под названием «Магия счастливых чисел» начался за полтора часа до наступления Нового года.

Мэр кубанской столицы Евгений Первышов и спикер Гордумы Вера Галушко поздравили жителей и гостей города в формате видеообращений, которые транслировали на светодиодном экране здания администрации.

— Уходящий год стал для Краснодара годом развития и обновления. При поддержке администрации края, благодаря национальным проектам и активному участию наших бизнесменов мы строили и открывали новые школы и детские сады, спортивные центры. Продолжили ремонт дорог. Начали модернизацию общественного транспорта. 47 новых трамваев и троллейбусов — такого масштабного обновления в городе не было больше 30 лет. И сами краснодарцы, вы тоже очень помогаете. Участвуете в проектировании и закладке новых аллей и скверов. Обращаете внимание на проблемы и помогаете их решать. Большое спасибо вам за это, — подчеркнул Евгений Первышов.

Мэр Краснодара пожелал горожанам добра, здоровья, счастья, мира. Он отметил, что именно это делает счастливее весь город.

Ровно в полночь небо над городом озарили залпы праздничного шестиминутного фейерверка, сопровождаемые музыкальное музыкальными композициями.

21 тысяча краснодарцев пожелали встретить главный праздник в центре города. Фото: администрация Краснодара.

После салюта праздничное гуляние продолжилось: краснодарцев ждала большая концертная программа, ярмарочные гуляния, катания на аттракционах. И участвовала в этом не только детвора, но и взрослые.

На сцене выступили артисты вокально-хореографического ансамбля «Родник», музыкального шоу-театра «Премьера», актеры труппы Молодежного театра.

- Зрители соревновались в интерактивных играх и викторинах, символические подарки получили участники, в жизни которых есть цифра 20 — например, кому 20 лет, кто приехал и 20 лет живет в Краснодаре, кто живет в 20-м доме или 20-й квартире. Кроме того, организаторы подготовили мастер-класс по поздравлениям и актуальным пожеланиям в «зеркальном» году 20:20, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Перед краснодарцами выступили артисты вокально-хореографического ансамбля «Родник», музыкального шоу-театра «Премьера», актеры труппы Молодежного театра. Фото: администрация Краснодара.

В постановке программы «Магия счастливых чисел» приняли участие больше 100 артистов. А встретить Новый год на главной городской площади пожелали 21 тысяча краснодарцев.

ИСТОЧНИК KP.RU