Еще в трех поселениях Кубани начинают взимать курортный сбор

1 Янв. 2020 2020-01-01T11:18:27+03:00

Новшеству с января 2020 года подлежит Ейск и два поселения Ейского и Туапсинского районов

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В Краснодарском крае эксперимент с курортным сбором начал проводиться 16 июля 2018 года. Первыми городами стали Анапа, Геленджик, Сочи, Горячий Ключ и четыре поселения Туапсинского района. Общая сумма сбора на конец 2019-го составила 333 миллиона рублей.

Решение о расширении зоны курортного сбора приняли кубанские депутаты. Теперь с 1 января сбор проводится в Ейске, Должанском сельском поселении (Ейский район) и Тенгинском сельском поселении (Туапсинский район). Сумма прежняя – 10 рублей с человека. Также власти предусмотрели сохранение всех льгот гражданам, сбор с которых не взимается.

- Эксперимент по курортному сбору признан успешным, поэтому было принято решение с нового года распространить его на другие курортные территории, которые необходимо развивать. В частности, для нас важна Ейская зона. Ейск и Должанка – это перспективные точки роста. Создание инфраструктуры будет способствовать развитию этой части Азовского побережья именно как курортной территории. А перспективы развития Туапсинской зоны в комментариях не нуждаются. Особый статус здесь у Туапсе – портового, промышленного и делового центра. Его было решено в территорию эксперимента не включать, - заявил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Стоит отметить, что эксперимент продлится до конца 2022 года. Максимальный размер сбора может достигать 100 рублей в сутки. Его обязаны платить совершеннолетние граждане, проживающие на курортах больше 24 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU