2020-01-01T12:23:35+03:00
Общество

Зарплату бюджетников Кубани проиндексируют на 2,3 млрд рублей

Это коснется всех категорий работников бюджетной сферы
Никита ВЫСОЦКИЙ
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На 3,8% поднимутся расходы на коммуналку, питание, медикаменты.На 3,8% поднимутся расходы на коммуналку, питание, медикаменты.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По сообщению краевого минфина, индексация составит 3,8 %.

– Кроме того, повышение заработной платы отдельных категорий работников по майскому указу составит в среднем не менее 105,6 % к 2019 году. На эти цели направят 4,5 млрд рублей, – заявили в ведомстве.

Стоит отметить, что социальные выплаты отдельным категориям граждан и стипендии будут также проиндексированы. На эти цели из бюджета региона направят 900 млн рублей. На 3,8% поднимутся расходы на коммуналку, питание, медикаменты.

- Общая сумма, направленная на на соцвыплаты, составит 43,4 млрд рублей, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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