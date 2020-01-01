На Кубани в новогоднюю ночь появились на свет 129 малышей

1 Янв. 2020 2020-01-01T13:31:23+03:00

Такое количество детей родилось за несколько часов наступившего 2020-го

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В период с 8 часов вечера 31 декабря до 8 утра 1 января в роддомах Краснодарского края родились 69 мальчиков, 60 девочек и две двойни.

- Сегодня в крае есть необходимое оборудование для оказания самой передовой медицинской помощи женщинам и детям: как до родов, так и после, - рассказали «КП»-Кубань» в краевом минздраве.

В ведомстве уточнили, что ежедневно кубанские акушеры-гинекологи проводят сложнейшие операции. Неонатологи и другие профильные специалисты делают все для спасения жизней новорожденных с серьезной патологией.

- Благодаря медицинскому вмешательству ежегодно врачи спасают жизни более 400 детей, рожденных с низкой и экстремально низкой массой тела, - пояснили в минздраве.

К слову, повышение рождаемости и увеличение продолжительности жизни кубанцев – одна из целей нацпроекта «Демография». В 2019 году финансирование нацпроекта составило 7,7 млрд рублей. В его рамках разработаны пять региональных проектов. Самый крупный из них – «Финансовая поддержка семей при рождении детей», включающий выплаты регионального материнского капитала, соцвыплаты на первого и третьего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU