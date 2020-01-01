В Краснодарском крае создали два волонтерских центра по нацпроекту «Культура»
Уже более тысячи человек являются «Волонтерами культуры». Около половины из них успешно прошли повышение квалификации по всем направлениям работы. Теперь они являются специалистами в области музыкального, театрального, хореографического, циркового искусства, библиотечного, музейного дела и кинематографии, культурно-досуговой и проектной деятельности, в сфере управления.
Нацпроект «Культура» был завершен на 100% в крае одним из первых. На капремонт учреждений культуры было направлено 39,5 млн рублей. В 2019-м средства получили Курганинский, Успенский, Темрюкский, Абинский, Кущевский, Новопокровский, Брюховецкий и Красноармейский районы, а также город-курорт Анапа.
Также были модернизированы семь кинозалов – в Курганинске, Туапсе, Гулькевичах, Армавире, Приморско-Ахтарске и поселке Мостовском. Муниципальные кинотеатры получили цифровое кинооборудование на 32 млн рублей. Обновился парк музыкальных инструментов, приобретено специальное оборудование для двух школ искусств в Кущевском и Мостовском районах.
– В следующем году финансирование данного нацпроекта увеличится до 164 млн рублей из федерального, краевого и местных бюджетов, – сообщили «КП»-Кубань» в краевом минкульте.
ИСТОЧНИК KP.RU
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