В Краснодарском крае создали два волонтерских центра по нацпроекту «Культура»

1 Янв. 2020 2020-01-01T15:30:43+03:00

Нацпроект «Культура» был завершен на 100% в крае одним из первых. Фото: администрация региона.

Центры работают в музее-заповеднике им. Фелицына и музее им. Коваленко

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Уже более тысячи человек являются «Волонтерами культуры». Около половины из них успешно прошли повышение квалификации по всем направлениям работы. Теперь они являются специалистами в области музыкального, театрального, хореографического, циркового искусства, библиотечного, музейного дела и кинематографии, культурно-досуговой и проектной деятельности, в сфере управления.

Нацпроект «Культура» был завершен на 100% в крае одним из первых. На капремонт учреждений культуры было направлено 39,5 млн рублей. В 2019-м средства получили Курганинский, Успенский, Темрюкский, Абинский, Кущевский, Новопокровский, Брюховецкий и Красноармейский районы, а также город-курорт Анапа.

Также были модернизированы семь кинозалов – в Курганинске, Туапсе, Гулькевичах, Армавире, Приморско-Ахтарске и поселке Мостовском. Муниципальные кинотеатры получили цифровое кинооборудование на 32 млн рублей. Обновился парк музыкальных инструментов, приобретено специальное оборудование для двух школ искусств в Кущевском и Мостовском районах.

– В следующем году финансирование данного нацпроекта увеличится до 164 млн рублей из федерального, краевого и местных бюджетов, – сообщили «КП»-Кубань» в краевом минкульте.

ИСТОЧНИК KP.RU