В страшном ДТП на Кубани погиб 20-летний водитель
ДТП случилось вечером на трассе М4 «Дон». На кадрах видеозаписи, снятой очевидцами, видно, что столкнулись два автомобиля – «Лада Ларгус» и «Рено Логан». От удара отечественную легковушку вынесло в рядом находящуюся канаву. От этого автомобиль сильно помяло.
По свидетельству очевидцев, в результате ДТП погиб 20-летний водитель «Лады». Приехавшие на вызов медики доставили в медучреждение двоих 18-летних пассажиров. Водитель «Рено» чудом остался жив.
Обстоятельства аварии в настоящее время устанавливают правоохранители. Сотрудники полиции убедительно просят кубанцев соблюдать скоростной режим, не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения и не нарушать правил дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»