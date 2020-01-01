2020-01-01T16:20:09+03:00
Происшествия

В страшном ДТП на Кубани погиб 20-летний водитель

Авария произошла вечером 31 декабря под Краснодаром
Никита ВЫСОЦКИЙ
Поделиться:
Водитель «Рено» чудом остался жив. Фото: соцсети.Водитель «Рено» чудом остался жив. Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

ДТП случилось вечером на трассе М4 «Дон». На кадрах видеозаписи, снятой очевидцами, видно, что столкнулись два автомобиля – «Лада Ларгус» и «Рено Логан». От удара отечественную легковушку вынесло в рядом находящуюся канаву. От этого автомобиль сильно помяло.

По свидетельству очевидцев, в результате ДТП погиб 20-летний водитель «Лады». Приехавшие на вызов медики доставили в медучреждение двоих 18-летних пассажиров. Водитель «Рено» чудом остался жив.

Обстоятельства аварии в настоящее время устанавливают правоохранители. Сотрудники полиции убедительно просят кубанцев соблюдать скоростной режим, не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения и не нарушать правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24