300 тысяч кубанцев приняли участие в новогодних гуляниях

1 Янв. 2020 2020-01-01T17:55:42+03:00

Ночью в Краснодаре был концерт, а утром - новогодний марафон. Фото: администрация Краснодара.

Всего в Краснодарском крае в новогоднюю ночь прошло более 230 мероприятий

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Самое масштабное празднование, конечно, состоялось в краевой столице. Встретить Новый год здесь собрались 21 тысяча человек. Театрализованная программа началась за полтора часа до наступления Нового года. Артисты творческого объединения «Премьера» провели концерт под названием «Магия счастливых чисел».

А уже утром в Краснодаре состоялся новогодний забег. Более 450 человек преодолели дистанцию в символичные 2020 метров. А дистанцию в 20 километров пробежали 120 спортсменов.

Более 450 человек преодолели дистанцию в символичные 2020 метров. Фото: администрация Краснодара.

Среди бегунов был глава Удмуртии Александр Бречалов, генеральный директор компании «Высшая лига» Алексей Пшеничный, генеральный менеджер клуба «Локомотив-Кубань» Алексей Саврасенко, директор федерального училища олимпийского резерва, олимпийский чемпион Александр Москаленко. Подобный забег состоялся и в городе-курорте Геленджике.

В Сочи Парке в новогоднюю ночь жителей ждала череда праздничных гуляний с премьерами и сюрпризами. Дети и взрослые увидели парады сказочных героев, барабанное шоу. Отметим, что на новогодних каникулах здесь будут работать все аттракционы.

- Впервые в новогодние праздники будет открыт для посещения этнографический выставочный комплекс «Атамань» в Темрюкском районе. Знаменитая казачья станица ждет посетителей со 2 по 12 января. Гости смогут принять участие в традиционных новогодних казачьих гуляньях и обрядах, посетить мастер-классы гончарного и кулинарного мастерства, росписи пряников и сувениров, своими руками изготовить обереги и даже погадать на варениках. Посетителей ждет радушный прием с традиционными казачьими угощениями, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе администрации региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU