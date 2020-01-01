2020-01-01T20:19:31+03:00
Происшествия

На Кубани мать с пятилетней дочкой отравились угарным газом

Их госпитализировали в клинику
Никита ВЫСОЦКИЙ
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В доме была самостоятельно заменена варочная панель газовой плиты, а также отсутствовала тяга в котле.В доме была самостоятельно заменена варочная панель газовой плиты, а также отсутствовала тяга в котле.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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ЧП произошло в Новороссийске поздним вечером 31 декабря. Диспетчеру единой службы поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома на улице Луначарского отравились угарным газом 31-летня женщина и пятилетняя дочка.

Прибывшие на место медики приняли решение о срочной госпитализации в клинику. Позже специалисты выявили, что в доме была самостоятельно заменена варочная панель газовой плиты, а также отсутствовала тяга в котле.

- Неисправные газовые приборы были отключены от газовой сети, установлены заглушки. Выдано предписание на устранение нарушений, - рассказали в управлении ГО и ЧС Новороссийска.

О состоянии пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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