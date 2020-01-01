На Кубани мать с пятилетней дочкой отравились угарным газом
ЧП произошло в Новороссийске поздним вечером 31 декабря. Диспетчеру единой службы поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома на улице Луначарского отравились угарным газом 31-летня женщина и пятилетняя дочка.
Прибывшие на место медики приняли решение о срочной госпитализации в клинику. Позже специалисты выявили, что в доме была самостоятельно заменена варочная панель газовой плиты, а также отсутствовала тяга в котле.
- Неисправные газовые приборы были отключены от газовой сети, установлены заглушки. Выдано предписание на устранение нарушений, - рассказали в управлении ГО и ЧС Новороссийска.
О состоянии пострадавших не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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