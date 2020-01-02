Кубанские вина впервые поставили в Финляндию
Кубанские вина впервые поставили в посольство России в Финляндии.
- Около 150 бутылок вина доставили к рождественским приемам, - сообщил ТАСС руководитель Корпорации развития Краснодарского края Павел Майоров. - На этих встречах присутствуют представители правительства и бизнесмены Финляндии.
До этого вина из России в Финляндию не поставлялись. И уже в 2020 год кубанский напиток начнут экспортировать в эту страну. Только для этого сначала должна пройти процедура торгов.
Кстати, в конце 2019 года начали продавать коллекционное вино "Крымский мост". Его сделали на на пяти винодельческих предприятиях Крыма и Кубани.
ИСТОЧНИК KP.RU