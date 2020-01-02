В Адлере "семерка" врезалась в дерево, двое пострадали
Авария случилась в Адлерском районе Сочи в переулке Васильковом в час ночи 1 января. Напротив дома №50 водитель "семерки" которому 23 года, не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в дерево.
Авария в Адлере. Фото: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи
- При ДТП пострадали водитель и его 16-летний пассажир, - сообщает отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи. - С места аварии водителя увезли с переломом нижней челюсти. Пассажира доставили на скорой в больницу с ушибами спины, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга.
ИСТОЧНИК KP.RU