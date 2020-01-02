2020-01-02T09:28:54+03:00
Происшествия

В Адлере "семерка" врезалась в дерево, двое пострадали

Авария случилась в переулке Васильковом
Варвара ДЫМ
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Авария в Адлере. Фото: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по СочиАвария в Адлере. Фото: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи
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Авария случилась в Адлерском районе Сочи в переулке Васильковом в час ночи 1 января. Напротив дома №50 водитель "семерки" которому 23 года, не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в дерево.

Авария в Адлере. Фото: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи

Авария в Адлере. Фото: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи

- При ДТП пострадали водитель и его 16-летний пассажир, - сообщает отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи. - С места аварии водителя увезли с переломом нижней челюсти. Пассажира доставили на скорой в больницу с ушибами спины, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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