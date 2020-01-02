2020-01-02T14:14:43+03:00
Происшествия

В Анапе росгвардейцы задержали мужчину, который не заплатил за колбасу в магазине

Продукты он спрятал в рюкзак и собирался выйти из супермаркета
Варвара ДЫМ
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В Анапе росгвардейцы задержали мужчину по подозрению в совершении кражиВ Анапе росгвардейцы задержали мужчину по подозрению в совершении кражиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Две палки колбасы, кусочек семги в упаковке, сыр, шампунь и гели для душа хотел вынести из магазина, не заплатив, 26-летний мужчина в Анапе. Он спрятал товар в рюкзак и пошел мимо кассы. Но проходя мимо рамок, они засигналили. Сотрудники магазина нажали тревожную кнопку.

- Прибывшие сотрудники задержали гражданина, который попытался пронести мимо кассы неоплаченный товар, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Краснодарскому краю. - Предварительная сумма ущерба составила свыше 4 тысяч рублей. Для дальнейшего разбирательства 26-летний местный житель был передан сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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