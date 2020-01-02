Министр здравоохранения Кубани принял роды у жительницы Сочи

2 Янв. 2020 2020-01-02T15:33:24+03:00

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2 января министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов вышел на работу в перинатальный центр Сочи. На курорте он помог появиться на свет двум мальчикам-двойняшкам.

- Министр принял роды у жительницы Сочи Евгении К., - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани. - По медицинским показаниям женщине необходимо было кесарево сечение. Операцию запланировали на 2 января, провести ее и взялся Евгений Филиппов. Новорожденные и их мама чувствуют себя хорошо.

Министр сделал кесарево сечение жительницы Сочи. Фото:министерство здравоохранения Кубани

Кстати, у министра здравоохранения Краснодарского края уже стало доброй традицией в новогодние праздники принимать роды у женщин в Сочи.

А всего же в прошлом году на Кубани на свет появилось 760 двоен и 14 троен.

ИСТОЧНИК KP.RU