2020-01-02T15:33:24+03:00
Общество

Министр здравоохранения Кубани принял роды у жительницы Сочи

Евгений Филиппов помог появиться на свет мальчикам-двойняшкам
Варвара ДЫМ
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Евгений Филиппов принимает роды. Фото: министерство здравоохранения КубаниЕвгений Филиппов принимает роды. Фото: министерство здравоохранения Кубани
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2 января министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов вышел на работу в перинатальный центр Сочи. На курорте он помог появиться на свет двум мальчикам-двойняшкам.

- Министр принял роды у жительницы Сочи Евгении К., - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани. - По медицинским показаниям женщине необходимо было кесарево сечение. Операцию запланировали на 2 января, провести ее и взялся Евгений Филиппов. Новорожденные и их мама чувствуют себя хорошо.

Министр сделал кесарево сечение жительницы Сочи. Фото:министерство здравоохранения Кубани

Министр сделал кесарево сечение жительницы Сочи. Фото:министерство здравоохранения Кубани

Кстати, у министра здравоохранения Краснодарского края уже стало доброй традицией в новогодние праздники принимать роды у женщин в Сочи.

А всего же в прошлом году на Кубани на свет появилось 760 двоен и 14 троен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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