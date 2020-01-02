2 Янв. 2020 2020-01-02T17:38:52+03:00

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В Краснодаре на пересечении улиц Чехова и 1-Линии Поймы реки Кубань стая больших бездомных псов растерзала собаку поменьше.

Один из жителей многоэтажки, во дворе которой это произошло, записал на видео, как четыре пса рвут на части сородича.

- Недолог час, когда эти псы также безжалостно начнут нападать на людей, - сообщил паблику ЧП-Краснодар автор видео.

Как стало известно "КП", разодранную собаку убрали из двора жители многоэтажки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/753012" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре стая бездомных собак загрызла пса.Видео: ЧП-Краснодар

А в Сочи кот-инвалид Прохор ищет дом. На него тоже напали бездомные собаки. В схватке с ними кот потерял лапу. Когда Прохор попал на операционный стол, спасать уже было нечего - кость сгнила, начался некроз мягких тканей. Поэтому ветеринарные врачи ампутировали ему заднюю лапу.

ИСТОЧНИК KP.RU