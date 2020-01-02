В Краснодаре стая бездомных собак загрызла пса
В Краснодаре на пересечении улиц Чехова и 1-Линии Поймы реки Кубань стая больших бездомных псов растерзала собаку поменьше.
Один из жителей многоэтажки, во дворе которой это произошло, записал на видео, как четыре пса рвут на части сородича.
- Недолог час, когда эти псы также безжалостно начнут нападать на людей, - сообщил паблику ЧП-Краснодар автор видео.
Как стало известно "КП", разодранную собаку убрали из двора жители многоэтажки.
В Краснодаре стая бездомных собак загрызла пса.Видео: ЧП-Краснодар
А в Сочи кот-инвалид Прохор ищет дом. На него тоже напали бездомные собаки. В схватке с ними кот потерял лапу. Когда Прохор попал на операционный стол, спасать уже было нечего - кость сгнила, начался некроз мягких тканей. Поэтому ветеринарные врачи ампутировали ему заднюю лапу.
ИСТОЧНИК KP.RU