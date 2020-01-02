2020-01-02T17:38:52+03:00
Происшествия

В Краснодаре стая бездомных собак загрызла пса

В сети появилось видео, как животные задрали сородича
Варвара ДЫМ
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В Краснодаре стая бездомных собак загрызла пса. ФОто: скрин с видеоВ Краснодаре стая бездомных собак загрызла пса. ФОто: скрин с видео
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В Краснодаре на пересечении улиц Чехова и 1-Линии Поймы реки Кубань стая больших бездомных псов растерзала собаку поменьше.

Один из жителей многоэтажки, во дворе которой это произошло, записал на видео, как четыре пса рвут на части сородича.

- Недолог час, когда эти псы также безжалостно начнут нападать на людей, - сообщил паблику ЧП-Краснодар автор видео.

Как стало известно "КП", разодранную собаку убрали из двора жители многоэтажки.

В Краснодаре стая бездомных собак загрызла пса.Видео: ЧП-Краснодар

А в Сочи кот-инвалид Прохор ищет дом. На него тоже напали бездомные собаки. В схватке с ними кот потерял лапу. Когда Прохор попал на операционный стол, спасать уже было нечего - кость сгнила, начался некроз мягких тканей. Поэтому ветеринарные врачи ампутировали ему заднюю лапу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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