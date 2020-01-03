Труп мужчины нашли в Пашковском микрорайоне Краснодара

3 Янв. 2020 2020-01-03T09:10:59+03:00

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По сообщениям очевидцев, 1 января около 11 часов дня из камышей озера, что на дамбе на улице Горького, достали тело. На фотографии, опубликованной в соцсетях, издалека виден труп взрослого мужчины. На нем была надета синяя куртка.

Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 44-летний местный житель.

- По факту гибели мужчины организовано проведение доследственной проверки, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, обстоятельства произошедшего устанавливаются. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU